Covid-19 | il punto sulle vaccinazioni nel report della Regione Campania

(Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Laha comunicato i dati delleaggiornati alle ore 14 del 9 maggio 2021. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.530.755 cittadini. Di questi 584.170 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 2.114.925?. ? L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

istsupsan : ??Al fianco delle #mamme ogni giorno, anche durante l'emergenza #Covid_19 ????? le ricercatrici #ISS hanno messo a p… - repubblica : Chiusa la torteria di Chivasso, punto di ritrovo dei negazionisti Covid - chetempochefa : Questa sera il professor @RobertoBurioni e il professor Alberto Mantovani vi aspettano insieme a #CTCF per fare il… - Roby56100668 : @riotta @MarzianoAnsioso @sampdoria @Inter Ma hai riconosciuto i meriti della juve nei 9 aa precedenti.?oppure eri… - Lucia20352560 : RT @MassimilianRic: Il progetto. Abbiamo capito che il Covid, nonostante le vaccinazioni, continuerà a variare e a circolare. A quel punto… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid punto

Agenzia ANSA

... pagata 30 milioni di yen (circa 230mila euro) con il fondo di soccorsoelargito dal governo ... perché è tutto coperto, da ognidi vista. Ecco, quindi, che arriva - o torna, perché c'è ...Intervistato dalla nostra Marianna Gaito , ha fatto un pò ildi quello che è successo dall'... ma dopo più di un anno dall'inizio della pandemia dinon è normale essere ancora in difficoltà'...La conduttrice ed ex Miss Italia dà l’annuncio attraverso i social, con un post in cui mostra una mano della piccola Luce, nata il 7 maggio ...La regione Campania ha comunicato i dati delle vaccinazioni aggiornati alle ore 14 del 9 maggio 2021. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.530.755 cittadini. Di questi 584.170 han ...