Covid-19, il bollettino di oggi 9 maggio 2021 (Di domenica 9 maggio 2021) Covid-19, pubblicato il bollettino di oggi 9 maggio contenente tutti i dati aggiornati sull’andamento dell’epidemia in Italia La Protezione Civile ha diramato il bollettino che, come di consueto, tiene aggiornati sull’evoluzione dell’epidemia di Covid-19 in Italia. Questi i dati di oggi 2 maggio 2021: 8.292 contagiati139 morti14.416 guariti -19 terapie intensive -379 ricoveri 226.006 tamponiTasso di positività: 3,7% (+0,7%) 23.667.315 dosi di vaccino somministrate in totale “L’età media dei casi scende a 41 anni e l’età media dei ricoveri scende a 65 anni. I casi di Covid però segnano un aumento tra i più giovani, tra 0 e 9 anni. I casi tra gli over-80 decrescono più rapidamente delle altre fasce e ... Leggi su zon (Di domenica 9 maggio 2021)-19, pubblicato ildicontenente tutti i dati aggiornati sull’andamento dell’epidemia in Italia La Protezione Civile ha diramato ilche, come di consueto, tiene aggiornati sull’evoluzione dell’epidemia di-19 in Italia. Questi i dati di: 8.292 contagiati139 morti14.416 guariti -19 terapie intensive -379 ricoveri 226.006 tamponiTasso di positività: 3,7% (+0,7%) 23.667.315 dosi di vaccino somministrate in totale “L’età media dei casi scende a 41 anni e l’età media dei ricoveri scende a 65 anni. I casi diperò segnano un aumento tra i più giovani, tra 0 e 9 anni. I casi tra gli over-80 decrescono più rapidamente delle altre fasce e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nelle ultime 24 ore è stato registrato il dato più basso di decessi per Covid negli ultimi 7 mesi, 144 vittime. L'u… - ProDocente : Covid, il bollettino del 9 maggio: 8.292 contagiati, 139 morti e 14.416 guariti nelle ultime 24 ore in Italia - fanpage : #Covid19, il bollettino di oggi, #9maggio - positanonews : #Copertina Covid Campania: aggiornamento del bollettino vaccinale 9 maggio - sportface2016 : Il bollettino e i numeri odierni, regione per regione, del #9maggio #Coronavirus #COVID19 -