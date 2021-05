Corsa Champions League: i calendari a confronto di Atalanta, Milan, Napoli e Juventus (Di domenica 9 maggio 2021) La Corsa Champions League si infiamma: i calendari a confronto di Atalanta, Milan, Napoli e Juventus Si infiamma la Corsa alla Champions League in Serie A. Ecco i calendari a confronto di Atalanta, Milan, Napoli e Juventus. Atalanta 72 punti – Benevento, GENOA, MilanMilan 72 punti – TORINO, Cagliari, AtalantaNapoli 70 punti – Udinese, FIORENTINA, VeronaJuventus 69 punti – SASSUOLO, Inter, BOLOGNA In maiuscolo le gare in trasferta L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 maggio 2021) Lasi infiamma: idiSi infiamma laallain Serie A. Ecco idi72 punti – Benevento, GENOA,72 punti – TORINO, Cagliari,70 punti – Udinese, FIORENTINA, Verona69 punti – SASSUOLO, Inter, BOLOGNA In maiuscolo le gare in trasferta L'articolo proviene da Calcio News 24.

