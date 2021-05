Coronavirus, oggi NESSUN MORTO in provincia di Reggio Calabria: il bollettino ufficiale del GOM (Di domenica 9 maggio 2021) Coronavirus: nelle ultime ventiquattro ore al GOM di Reggio Calabria sono stati 162 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. Di questi, 4 sono risultati positivi al test La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che le dosi di vaccino somministrate dal G.O.M. al personale e agli utenti per i quali è stato autorizzato sono 31.405 (702 nella giornata di ieri). Di queste, 19.823 sono prime dosi, 11.582 sono, invece, seconde dosi. Il dato è aggiornato a ieri. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 162 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. Di questi, 4 sono risultati positivi al test. In seguito a 9 ricoveri, 4 dimissioni e un trasferimento in Terapia Intensiva, sono 106 i pazienti positivi al CoViD-19 ricoverati al G.O.M.: 41 ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021): nelle ultime ventiquattro ore al GOM disono stati 162 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. Di questi, 4 sono risultati positivi al test La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” dicomunica che le dosi di vaccino somministrate dal G.O.M. al personale e agli utenti per i quali è stato autorizzato sono 31.405 (702 nella giornata di ieri). Di queste, 19.823 sono prime dosi, 11.582 sono, invece, seconde dosi. Il dato è aggiornato a ieri. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 162 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. Di questi, 4 sono risultati positivi al test. In seguito a 9 ricoveri, 4 dimissioni e un trasferimento in Terapia Intensiva, sono 106 i pazienti positivi al CoViD-19 ricoverati al G.O.M.: 41 ...

Advertising

Corriere : In Italia 8.292 nuovi casi e 139 morti: il bollettino di oggi - sole24ore : #Coronavirus Italia: oggi altri 8.292 casi e 139 vittime - DPCgov : #6maggio #Coronavirus Attivo da oggi il sistema di autoproduzione di ossigeno in grado di rifornire l'intero ospeda… - ilmeteoit : #COVID: con le #VARIANTI i #SINTOMI sono cambiati - mennasesto : RT @LucaGattuso: In questo grafico è possibile vedere la % di tamponi positivi sul totale di tamponi fatti in Italia. Oggi siamo al 3,67%.… -