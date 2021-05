Advertising

repubblica : Coronavirus nel mondo, l'India supera 4mila vittime e 400mila nuovi contagi in 24 ore. Il Pakistan chiude per la fi… - MediasetTgcom24 : Covid, cinque decessi nel Regno Unito: ai minimi da inizio pandemia #Coronavirus - PagellaPolitica : Secondo il World Press Freedom Index, l’Italia è quarantunesima al mondo e il principale problema nel 2020 sono sta… - GilliFab : Gli italiani che non credono al Covid sono gli stessi che nel 1987 entravano nei negozi a chiedere se era arrivato… - marcoluci1 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, nel Lazio esauriti slot per vaccino Pfizer a maggio #coronavirus -

Dopo le polemiche delle ultime settimane che hanno riguardato l'uso del vaccino AstraZenecacontinente europeo, ecco la decisione assunta dall'Unione Europea "Per il momento la Commissione Europea non ha rinnovato il suo contratto per i vaccini anti - Covid sviluppati da AstraZeneca ...Sebbene l'emergenzacontinui a pervadere la vita quotidiana, non deve passare in ... procedendo il prima possibile allo svuotamento dei ristagninostro giardino o nell'orto; effettuare ...Per il momento la Commissione Europea non ha rinnovato il suo contratto per i vaccini anti-Covid sviluppati da AstraZeneca oltre la scadenza ...Il commissario europeo per il mercato interno Thierry Breton ha detto che la Commissione europea non ha rinnovato il suo ordine per i vaccini AstraZenecontro COVID-19 per dopo giugno. La Commissione e ...