Coronavirus nel Lazio | 788 positivi | Roma a quota 300 | i dati di oggi 9 maggio

(Di domenica 9 maggio 2021) ‘su oltre 12 mila tamponi nele oltre 16 mila antigenici per un totale di oltre 28 mila test, si registrano 788 casi, 10 i decessi e 1.300 i guariti. Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto trae tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%. I casi acittà sono a300. Visita a sorpresa a Rieti per verificare le modalità del Open Day. Ringraziamenti alle operatrici e gli operatori sanitari. Grande successo di adesione’. Così si esprime in una nota l’assessore regionale alla sanità D’Amato. Leggi anche: Indice Rt nel, da giallo ad arancione la prossima settimana? cosa c’è da saperenel, la ...

Da questa considerazione nasce COVIDA (Data Analytics), un progetto sviluppato da ... che fornisce informazioni, linee guida, strumenti e servizi per supportare i ricercatoriprocesso ...Mertens terapie CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Ilpuò integrarsinostro DNALa fondazione ha speso oltre 50 miliardi per la salute pubblica globale negli ultimi due decenni, inclusi 1,75 miliardi per i soccorsi COVID-19.Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 376.018 casi di positività, 650 in più rispetto a ieri, su un totale di 17.114 tamponi eseguit ...