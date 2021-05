Coronavirus, l’Ue rinuncia a nuove dosi di AstraZeneca, Breton: «Da giugno non rinnoviamo il contratto». In Spagna finisce lo stato di emergenza (Di domenica 9 maggio 2021) UE ANSA/Andreu Dalmau Thierry Breton, commissario europeo al Commercio interno Breton: «Non rinnoviamo il contratto con AstraZeneca» Ormai è certo che l’Unione europea non rinnoverà il contratto con la casa farmaceutica anglo-svedese che produce il farmaco Vaxzevria. Ad annunciarlo Thierry Breton: «Non abbiamo rinnovato l’ordine dopo giugno – ha sottolineato il commissario europeo al Commercio interno alla radio France Inter -. Vedremo poi cosa succederà». Alla fine del mese di giugno, dunque, scadrà l’accordo con AstraZeneca per la fornitura di vaccini anti-Covid ai Paesi Ue. La notizia arriva dopo che la presidente della Commissione europea, su Twitter, aveva confermato invece la chiusura di un nuovo ... Leggi su open.online (Di domenica 9 maggio 2021) UE ANSA/Andreu Dalmau Thierry, commissario europeo al Commercio interno: «Nonilcon» Ormai è certo che l’Unione europea non rinnoverà ilcon la casa farmaceutica anglo-svedese che produce il farmaco Vaxzevria. Ad annunciarlo Thierry: «Non abbiamo rinnovato l’ordine dopo– ha sottolineato il commissario europeo al Commercio interno alla radio France Inter -. Vedremo poi cosa succederà». Alla fine del mese di, dunque, scadrà l’accordo conper la fornitura di vaccini anti-Covid ai Paesi Ue. La notizia arriva dopo che la presidente della Commissione europea, su Twitter, aveva confermato invece la chiusura di un nuovo ...

