Coronavirus | la Commissione Europea non ha rinnovato il contratto ad AstraZeneca

(Di domenica 9 maggio 2021) Affrontando il tema dei vaccini Covid, l’UE ha deciso di non procedere al rinnovo del, in scadenza a giugno, dei vaccini prodotti da. Vaccini Covid, UE: “Ildei vaccininon è stato” su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Commissione

Già il mese scorso, infatti, la Commissione europea aveva lanciato un'azione legale contro l'azienda. I dubbi sorti in merito all'efficacia e ai rischi causati dall'utilizzo del vaccino sintetizzato contro il coronavirus da AstraZeneca continuano ... si inserisce la recente decisione annunciata dalla Commissione europea.