Coronavirus in Toscana: 9 morti (oltre 6.300 da inizio pandemia), oggi 9 maggio. E 713 nuovi contagi (Di domenica 9 maggio 2021) Sono 9 i morti per Coronavirus, registrati in Toscana oggi, 9 maggio 2021: si tratta di 5 donne e 4 uomini con età media di 84 anni. Mentre sono 713 i nuovi contagiati (696 confermati con tampone molecolare e 17 da test rapido antigenico) con età media di 39 anni (23% ha meno di 20 anni, 28% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 16% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più). In totale, i positivi toscani da inizio èandemia salgono a 233.249. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 209.414 (89,8% dei casi totali) L'articolo proviene da Firenze Post.

