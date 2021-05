Coronavirus, in Spagna finisce lo stato di emergenza: locali aperti anche di notte. Negli Usa aumentano le scorte di vaccini: sale la pressione su Biden per lo sblocco dell’export (Di domenica 9 maggio 2021) Spagna EPA/DAVID MUDARRA Isabel Diaz Ayuso accolta nel comitato elettorale del Partito popolare spagnolo dopo la vittoria alle ultime elezioni a MadridMadrid verso bar e ristoranti aperti anche dopo mezzanotte Scade oggi 9 maggio lo stato di emergenza nazionale in Spagna, dove buona parte del Paese si prepara a rimuovere le restrizioni anti Covid. Solo quattro delle 17 regioni spagnole manterranno il coprifuoco fissato alle 23, mentre per le altre restano in vigore diverse chiusure a livello comunale, nelle città in cui i tassi di infezione risultano ancora alti. Nella regione di Madrid, la neoeletta presidente Isabel Diaz Ayuso prevede di eliminare a breve anche il divieto di visite nelle case private e di concedere a bar e ristoranti di ... Leggi su open.online (Di domenica 9 maggio 2021)EPA/DAVID MUDARRA Isabel Diaz Ayuso accolta nel comitato elettorale del Partito popolare spagnolo dopo la vittoria alle ultime elezioni a MadridMadrid verso bar e ristorantidopo mezzaScade oggi 9 maggio lodinazionale in, dove buona parte del Paese si prepara a rimuovere le restrizioni anti Covid. Solo quattro delle 17 regioni spagnole manterranno il coprifuoco fissato alle 23, mentre per le altre restano in vigore diverse chiusure a livello comunale, nelle città in cui i tassi di infezione risultano ancora alti. Nella regione di Madrid, la neoeletta presidente Isabel Diaz Ayuso prevede di eliminare a breveil divieto di visite nelle case private e di concedere a bar e ristoranti di ...

Advertising

Activnews24 : È terminato in #Spagna lo stato d'emergenza instaurato per fare fronte all'emergenza #coronavirus - YanezPeter : @UnoMs52750310 @borghi_claudio Il confronto va fatto con il resto della Spagna ?? - Stfano20067956 : @Litbarsky007 @Corriere Penso proprio che ti sbagli cara mia, la tua @IdiazAyuso ha deliberatamente inondato la Spa… - paoloigna1 : Più controlli in #Catalogna dalla mezzanotte in poi per controllare gli spostamenti dopo la fine dello stato d'alla… - boborock55 : @lageloni #Figliuolo ci dà dentro: stiamo vicinissimi alla Germania e Spagna e avanti alla Francia , mi dispiace pe… -