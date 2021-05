Coronavirus, in Liguria incidenza media di 81 casi ogni 100mila abitanti (Di domenica 9 maggio 2021) Green Pass, in vigore l'ordinanza con i certificati 'alternativi': ecco come spostarsi in zone arancioni o rosse 7 maggio 2021 Ripartono in Liguria le vaccinazioni per gli insegnanti: prenotazioni ... Leggi su genovatoday (Di domenica 9 maggio 2021) Green Pass, in vigore l'ordinanza con i certificati 'alternativi': ecco come spostarsi in zone arancioni o rosse 7 maggio 2021 Ripartono inle vaccinazioni per gli insegnanti: prenotazioni ...

Advertising

vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, percentuale di somministrazioni rispetto alle dosi consegnate. Regione con percen… - StracciVolano : RT @riviera24: #Coronavirus, 152 #nuovipositivi in #Liguria. 23 in provincia di #Imperia e un #decesso - 4.067 i tamponi molecolari effettu… - BabboleoNews : #Coronavirus In #Liguria Sono 152 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore. E' il dato contenuto nel bollettino quotidi… - RegLiguria : [9/5-18.25] #CoronavirusLiguria ?? Vaccini Covid ?? Consegnati = 763.700 ?? Somministrati = 707.084 (93% dei conseg… - gianpaolodabove : Coronavirus Liguria oggi 9 maggio, 152 casi, 35 Savona -