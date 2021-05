Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di domenica 9 maggio 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 9 maggio Stabile l’andamento del Coronavirus in Italia. Sono 8.292 i nuovi casi nelle ultime 24 ore su oltre 226mila tamponi. Tasso di positività al 3,7%. Se si considerano solo i molecolari è del 5,9%. Diminuiscono sia i decessi (139) che gli ingressi in terapia intensiva (103). In calo anche la pressione sui servizi sanitari. La Lombardia (+1.326) è la ... Leggi su newsmondo (Di domenica 9 maggio 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 9 maggio Stabile l’andamento delin. Sono 8.292 i nuovi casi nelle24 ore su oltre 226mila tamponi. Tasso di positività al 3,7%. Se si considerano solo i molecolari è del 5,9%. Diminuiscono sia i decessi (139) che gli ingressi in terapia intensiva (103). In calo anche la pressione sui servizi sanitari. La Lombardia (+1.326) è la ...

