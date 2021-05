Coronavirus | il bollettino del 9 maggio

(Di domenica 9 maggio 2021) L’Italia sta provando ad uscire dalla terza ondata delcon la campagna di vaccinazione: ildel 9nel dettaglio.oggi: la situazione Covid in ItaliaDalla giornata di domani, quasi tutta Italia si troverà in zona gialla. Le sole Puglia, Valle d’Aosta e Sardegna dovranno continuare a fare i conti con la zona arancione. A breve, il Governo tornerà a riunirsi per discutere della situazione di emergenza ed in base ai dati delle ultime settimana e lo studio della curva epidemiologica nazionale. In particolare, bisognerà decidere se allentare le misure e, soprattutto, sciogliere il nodo legato al coprifuoco. Diverse forze politiche, anche dellaranza, hanno chiesto di abolire completamente il rientro a casa previsto alle ore 22.00. ...

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 743.001 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 804.919 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più ...: daldi domenica 9 maggio 2021. Assenza di decessi per il sesto giorno consecutivo. Vaccinazioni a quota 216.358. Per il sesto giorno consecutivo, non si registrano decessi da ...Bollettino Covid Calabria 9 maggio, i casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 141, Catanzaro 36, Crotone 37, Vibo Valentia 31, Reggio Calabria 67, Altra Regione o Stato estero 0.Per il sesto giorno di fila nessun decesso in Trentino mentre i nuovi contagi sono 57 (34 positivi al molecolare e 23 all’antigenico): lo dicono i dati dell’Azienda sanitaria. Negli ospedali i pazient ...