infoitsalute : Coronavirus, Breton commissario Ue: 'Non rinnoviamo contratto con AstraZeneca' -

Gazzetta del Sud

Lo ha detto il commissario al Commercio interno europeo Thierrysu France Inter. "Non abbiamo rinnovato l ordine dopo giugno - ha sottolineato - Vedremo cosa succeder ".... ai Partenariati internazionali Jutta Urpilainen e al Mercato interno Thierry. Dal rapporto ... sottolineando come finora le sei principali aziende produttrici di vaccini contro il...Per il momento la Commissione Europea non ha rinnovato il suo contratto per i vaccini anti-Covid sviluppati da AstraZeneca oltre la scadenza ...Dopo le polemiche delle ultime settimane che hanno riguardato l'uso del vaccino AstraZeneca nel continente europeo, ecco la decisione assunta dall'Unione ...