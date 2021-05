Coronavirus | Breton commissario Ue | Non rinnoviamo contratto con AstraZeneca

Advertising

09 mag 13:06 Covid, la curva dei contagi scende anche grazie alle vaccinazioni - VIDEO 09 mag 12:53: "L'Ue non rinnova il contratto con AstraZeneca" 'Per il momento la Commissione Europea non ...Lo ha detto il commissario al Commercio interno europeo Thierrysu France Inter. "Non abbiamo rinnovato l ordine dopo giugno - ha sottolineato - Vedremo cosa succeder ".Per il momento la Commissione Europea non ha rinnovato il suo contratto per i vaccini anti-Covid sviluppati da AstraZeneca oltre la scadenza ..."Per il momento la Commissione Europea non ha rinnovato il suo contratto per i vaccini anti-Covid sviluppati da AstraZeneca oltre la scadenza dell'attuale contratto, prevista alla fine di giugno". Lo ...