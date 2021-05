Coronavirus | 139 vittime e 103 ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore Il tasso di positività sale al 3 | 7%

(Di domenica 9 maggio 2021) Il bollettino del 9 maggio Sono 139 i decessi dasegnalati in Italia24 ore, 85 in meno rispetto all’8 maggio. Si tratta del numero più basso dallo scorso 25 ottobre, quando i morti furono 128. Il totale dellelegate al Covid-19così a 122.833. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute riporta 8.292 nuovi positivi. In calo rispetto a ieri, quando l’aumento giornaliero dei casi era stato di 10.176 unità; mentre sette giorni fa il bollettino indicava un totale di 144 decessi e 9.148 nuovi positivi, con circa 69 mila tamponi in meno. Oggi le regioni con il maggior incremento di casi sono Lombardia (+1.326), Campania (+1.233) e Lazio (+788). MINISTERO DELLA SALUTE, il ...

Sono invece 139 le vittime in un giorno, in calo rispetto alle 224 di ieri. Sono 226.006 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 338.436. ROMA - Nelle ultime 24 ore sono morte in Italia 139 persone malate di Covid - 19, ieri i decessi erano stati 224. Un dato così basso non si registrava dallo scorso 25 ottobre. I nuovi positivi al coronavirus sono 8.292 (ieri 10.176). I nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 8.292, i decessi giornalieri sono stati 139, il dato più basso dallo scorso 25 ottobre. Si conferma la tendenza al miglioramento.