Coprifuoco, arriva la svolta. Il piano di Draghi per le riaperture (Di domenica 9 maggio 2021) Il rilancio del turismo e il primo intervento sul Coprifuoco, il piano di Draghi per le riaperture "con prudenza". Nella giornata dell'8 maggio il Presidente del Consiglio Mario Draghi è tornato a parlare delle riaperture confermando che l'intenzione è quella di procedere con un progressivo ma prudente allentamento delle misure restrittive. E il piano di Draghi per le riaperture passa inevitabilmente per il Coprifuoco, uno dei temi che ha diviso la maggioranza di governo nelle ultime settimana. Mario DraghiLa discussione sul Coprifuoco: la prima svolta nella seconda metà del mese di maggio L'andamento epidemiologico indica la via al governo.

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco arriva Giovane rider massacrato di botte in piazza Cairoli, si cercano tre ragazzi Il coprifuoco scatta alle 22, ma già dopo le 20,30 passa pochissima gente. I tre si divertono a ... Quando arriva al Pronto soccorso ha il volto tumefatto e dolorante. Dopo gli accertamenti il ragazzo ...

Coprifuoco violato a Rimini, maxi rissa in un locale Momenti di paura che per fortuna durano poco, il tempo di chiamare la Polizia che quando arriva ... vagavano ancora per la piazza nonostante fossero passate le 22, alla faccia del coprifuoco . Ma ieri ...

Covid, il calendario delle riaperture: dal coprifuoco alla quarantena per i turisti Sky Tg24 Dopo coprifuoco, lancio di bottiglie in zona Movida a Milano (ANSA) – MILANO, 09 MAG – Tensione e lancio di bottiglie durante il servizio anti assembramenti della polizia a Milano sabato sera. Alle Colonne di San Lorenzo, uno dei luoghi simbolo della movida, do ...

Dopo il coprifuoco, lancio di bottiglie in zona Movida a Milano Tensione e lancio di bottiglie durante il servizio anti assembramenti della polizia a Milano sabato sera. (ANSA) ...

