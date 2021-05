Coprifuoco alle 24 | il piano | sì a ristoranti al chiuso e palestre | nei bar servizio al banco

Advertising

Corriere : Milano, la movida ignora il coprifuoco: blitz alle Colonne, lancio di bottiglie contro la polizia - ivanscalfarotto : Si va verso la revisione del coprifuoco, il governo ha preso l'impegno a rivederlo e lo farà già nei prossimi giorn… - GiovanniToti : Serata col professor Bassetti, rigorosamente finita alle 22. Siamo completamente d'accordo su due cose: torniamo a… - cinziotta73 : @OrtigiaP @matteosalvinimi @borghi_claudio @valy_s @maryfagi @Leonard13___ @vicevongola2 @fracchio_2… - cinziotta73 : @MARIDL18 @luigidimaio Eh infatti. Qui si parla di dare 1 ora in più d'aria dalle 22 alle 23 per il coprifuoco. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco alle

Il Messaggero

Commenta per primo Tensione e lancio di bottiglie durante il servizio anti assembramenti della polizia a Milano:Colonne di San Lorenzo, uno dei luoghi simbolo della movida, dopo ilc'erano circa 2mila persone, motivo per cui è stato necessario l'intervento degli agenti. Un gruppo di circa 100 ......per disperdere più di mille persone che si erano radunate dopo il: alla vista degli agenti, il gruppo si era velocemente disperso. Ieri, invece, la situazione è degenerata. Intorno...Un'iniziativa di "disobbedienza civile" non autorizzata di un gruppo di "no mask" si è svolta sabato sera a Padova, in Prato della Valle. Il gruppo, che ha violato il coprifuoco nella grande piazza pa ...Venerdì 14 il Governo potrebbe dare il via libera alle nuove regole. Si va verso slittamento del coprifuoco a mezzanotte ...