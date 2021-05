Coppia toscana bloccata in India, il rientro in Italia. Anche il marito ha il Covid (Di domenica 9 maggio 2021) , dopo che il tampone ha dato esito positivo. Erano partiti da Campi Bisenzio destinazione India. Partivano per l’India per coronare un sogno, avere una loro bambina, una bambina da adottare. Ma la terribile emergenza Covid – 19 che ha colpito l’India, ha maledettamente complicato tutto. Una grande mobilitazione di parenti ed amici ha permesso che la famiglia potesse ritornare a casa. In tanti hanno raccolto i soldi necessari per affrontare le spese del volo sanitario costato 137.000 euro. Ora a casa ci sono tornati davvero e con la bambina. Il volo sanitario che riportava la famiglia Italiana è atterrato a Pisa dopo le 22 di sabato. la madre della bambina ha viaggiato in una zona del velivolo in bio-contenimento, mentre il marito e la bambina stessa in una zona ... Leggi su ck12 (Di domenica 9 maggio 2021) , dopo che il tampone ha dato esito positivo. Erano partiti da Campi Bisenzio destinazione. Partivano per l’per coronare un sogno, avere una loro bambina, una bambina da adottare. Ma la terribile emergenza– 19 che ha colpito l’, ha maledettamente complicato tutto. Una grande mobilitazione di parenti ed amici ha permesso che la famiglia potesse ritornare a casa. In tanti hanno raccolto i soldi necessari per affrontare le spese del volo sanitario costato 137.000 euro. Ora a casa ci sono tornati davvero e con la bambina. Il volo sanitario che riportava la famigliana è atterrato a Pisa dopo le 22 di sabato. la madre della bambina ha viaggiato in una zona del velivolo in bio-contenimento, mentre ile la bambina stessa in una zona ...

