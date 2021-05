Coppia rimpatriata da India | anche marito ha Covid

Advertising

Positivo al Coronavirus anche il marito della coppia di Campi Bisenzio (Firenze), Enzo Galli, rimpatriata ieri sera con un volo sanitario dopo essere rimasta bloccata in India una settimana in piena emergenza Covid. Entrambi i coniugi sono ricoverati all'ospedale di Firenze, mentre la loro bambina è in quarantena e sta bene.