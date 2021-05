Convocati Juventus Milan | buone notizie per Pirlo | la lista UFFICIALE

(Di domenica 9 maggio 2021)– Questa sera va in scenaalle 20.45 a Torino. Sfida fondamentale per le lotta alla Champions League. Scontro diretto da vincere.per quanto riguarda la squadra bianconera.recupera tutti gli effettivi, dentro Demiral e Chiesa., ladiEcco di seguito ibianconeri. Andreaha tutta la rosa a disposizione per il match di stasera contro il. Leggi anche: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, ...

Diretta Juve - Milan ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming I... Commenta per primo La Juventus ha diramato i convocati per la gara di questa sera alle 20.45 all'Allianz Stadium contro il Milan. Tornano a disposizione Demiral e Chiesa, con Pirlo che ha dunque la rosa al completo.