Controlli a Salerno: in nove violano il coprifuoco, quattro esercizi vanno fuori orario (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAnche in questa settimana, in zona gialla, non sono mancati gli specifici servizi, disposti dal Questore con apposita ordinanza, d’intesa con i Comandanti Provinciali dell’Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza, e che hanno visto il rilevante contributo operativo offerto dagli equipaggi della Polizia Locale, della Polizia Provinciale e dell’Esercito Italiano. Attività finalizzate a verificare il rispetto delle prescrizioni stabilite dai protocolli nazionali e dalle ordinanze regionali anti contagio, che hanno interessato, in particolare e come di consueto, i luoghi di maggiore aggregazione e, per questo, più esposti al rischio di possibili affollamenti. Nella settimana che volge al termine sono stati conseguiti i seguenti risultati: 7868 persone controllate; 4979 veicoli controllati; 1421 esercizi pubblici controllati; 103 ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAnche in questa settimana, in zona gialla, non sono mancati gli specifici servizi, disposti dal Questore con apposita ordinanza, d’intesa con i Comandanti Provinciali dell’Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza, e che hanno visto il rilevante contributo operativo offerto dagli equipaggi della Polizia Locale, della Polizia Provinciale e dell’Esercito Italiano. Attività finalizzate a verificare il rispetto delle prescrizioni stabilite dai protocolli nazionali e dalle ordinanze regionali anti contagio, che hanno interessato, in particolare e come di consueto, i luoghi di maggiore aggregazione e, per questo, più esposti al rischio di possibili affollamenti. Nella settimana che volge al termine sono stati conseguiti i seguenti risultati: 7868 persone controllate; 4979 veicoli controllati; 1421pubblici controllati; 103 ...

Advertising

anteprima24 : ** #Controlli a ##Salerno: in nove violano il coprifuoco, quattro esercizi vanno fuori orario **… - occhio_notizie : Controlli anti Covid in provincia di Salerno: sanzionate 103 persone senza mascherina - salernonotizie : Salerno, controlli da parte delle forze dell’ordine su tutto il territorio - salernotoday : Salerno al setaccio: i controlli dei carabinieri, nei guai 3 persone - occhio_notizie : Controlli ad ampio raggio dei carabinieri in provincia di Salerno: sanzioni per circa 17.600 euro e denunciate 3 pe… -