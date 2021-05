Conte | M5s a Roma con Raggi | Pd non vanifichi lavoro in regione

Advertising

fattoquotidiano : M5s, Conte lancia le “5 stelle europee”per il futuro dell’Ue: dalla Salute alla democrazia partecipativa e il salar… - fattoquotidiano : Comunali M5s, Conte: “Scelte sul territorio in linea con disegno politico unitario. Confronto con le anime che sost… - Agenzia_Ansa : 'Il M5s su Roma ha un ottimo candidato: si chiama Virginia Raggi, il sindaco uscente. Il Movimento l'appoggia in ma… - erreelleci : @antoniopolito1 Forse perchè è a traino del M5S e non ipotizza nessun futuro per il @pdnetwork slegato da Conte e… - MennonnaToTon : RT @neuroniliberi: articoli OPEN condivisi da Mentana negli ultimi 5gg 6 x Grillo 5 x Conte 3 x M5S 3 x razzo cinese 0 x Durigon 0 x Casell… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte M5s

Per Romaha un solo nome, Virginia Raggi. Lo scrive Giuseppein un intervento sul sito del quotidiano 'La Stampa'. "Il Movimento 5 stelle su Roma ha un ottimo candidato: si chiama Virginia Raggi", ...guarda anche all'asse con i dem : "Dispiace che a Roma non si siano realizzate le condizioni per pianificare con il Pd una campagna elettorale in stretta sinergia. Non so chi verrà indicato dal ...Il primo era il segretario del Pd che ha contribuito a far nascere il governo Conte 2 nel settembre del 2019 E per la prima volta… Leggi ...Giuseppe Conte conferma l'appoggio del M5S a Virginia Raggi. E per il Pd scende in campo Roberto Gualtieri. Nel volgere di un'ora, si iniziano a definire i contorni della corsa per il Campidoglio - si ...