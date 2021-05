Consigli taglia il traguardo delle 400 presenze in Serie A. Solo 4 meglio di lui nell’era dei 3 punti (Di domenica 9 maggio 2021) traguardo importante per Andrea Consigli, portiere del Sassuolo, che scendendo in campo nella gara tra Genoa e Sassuolo, ha collezionato la 400^ partita in Serie A (di cui 246 col Sassuolo). Solo cinque portieri hanno finora tagliato questo traguardo nell’era dei tre punti a vittoria nel massimo torneo italiano, Solo 4 meglio di Consigli, ovvero Buffon, Handanovic, Frey, De Sanctis e Antonioli. Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 9 maggio 2021)importante per Andrea, portiere del Sassuolo, che scendendo in campo nella gara tra Genoa e Sassuolo, ha collezionato la 400^ partita inA (di cui 246 col Sassuolo).cinque portieri hanno finorato questodei trea vittoria nel massimo torneo italiano,di, ovvero Buffon, Handanovic, Frey, De Sanctis e Antonioli. Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

