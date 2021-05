"Con me lo hanno sempre fatto". La Pascale un fiume in piena fa tremare il cuore di Forza Italia (Di domenica 9 maggio 2021) Francesca Pascale, l'ex compagna di Silvio Berlusconi, ha partecipato alla manifestazione dei Sentinelli a sostegno del disegno di legge Zan contro l'omotransfobia. "Non voto più per Forza Italia. Più che delusa da Forza Italia sono delusa da alcuni esponenti che tendono ad abbracciare un'area sovranista invece che essere fermi nell'area liberale da cui Forza Italia è nata", spiega in una intervista alla Stampa. "Continua a strizzare gli occhi a Matteo Salvini piuttosto che guardare il faro della libertà. Francamente io non mi sento più di appartenere a un partito che è diventato più sovranista che liberale. È un problema mio". Parla della sua presenza alla manifestazione a sostegno del Ddl Zan: "Essere qui è giusto, è moralmente corretto. È doveroso nei ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Francesca, l'ex compagna di Silvio Berlusconi, ha partecipato alla manifestazione dei Sentinelli a sostegno del disegno di legge Zan contro l'omotransfobia. "Non voto più per. Più che delusa dasono delusa da alcuni esponenti che tendono ad abbracciare un'area sovranista invece che essere fermi nell'area liberale da cuiè nata", spiega in una intervista alla Stampa. "Continua a strizzare gli occhi a Matteo Salvini piuttosto che guardare il faro della libertà. Francamente io non mi sento più di appartenere a un partito che è diventato più sovranista che liberale. È un problema mio". Parla della sua presenza alla manifestazione a sostegno del Ddl Zan: "Essere qui è giusto, è moralmente corretto. È doveroso nei ...

Advertising

welikeduel : 'Sono in Italia da 11 anni. Chiedevo la mascherina per lavorare, il padrone mi ha tirato una cassetta sul collo, po… - CarloCalenda : Il candidato del @pdnetwork a Roma lo hanno scelto sostanzialmente i 5S, con il sostegno di Conte alla Raggi e mina… - borghi_claudio : @stanzaselvaggia Contano tanto! Il virus è andato e venuto negli stati che hanno chiuso e in quelli che hanno lasci… - ClaireLucy99 : RT @epiccola_: Mi hanno cresciuta così, con una paura innata di disturbare. Sono venuta su sentendomi sempre ospite, eternamente in debito,… - CagliEdoardo : RT @CarloCalenda: Il candidato del @pdnetwork a Roma lo hanno scelto sostanzialmente i 5S, con il sostegno di Conte alla Raggi e minacciand… -