Comunali Roma | l’ex ministro dell’Economia Roberto Gualiteri scende in campo | “Mi candido alle primarie del Pd”

(Di domenica 9 maggio 2021) “Mi metto a disposizione di, con umiltà e orgoglio. Partecipodel 20 giugno. Costruiamo insieme il futuro della nostra città: io ci sono!”. Lo scrive su TwitterGualtieri, il cui messaggio è stato subito oggetto di endorsement da parte di Enrico Letta, segretario del Partito Democratico. Finoraaveva sempre detto no. Lasciando però qualche sfumatura nelle parole, abbastanza per far pensare che Nicola Zingaretti potesse decidere all’ultimo momento di candidarsi alla guida del Comune di. Ora invece arriva l’annuncio ufficiale sui social che mette a tacere tutti i rumors. Alcune settimana fa, lo stesso presidente della Regione Lazio aveva fatto ...

iuseppe Conte rompe gli indugi e dichiara esplicitamente: i Cinquestelle aappoggiano Virginia Raggi alle prossime. Un appoggio - spiega - compatto e convinto a tutti i livelli: "Virginia sta dando un nuovo volto alla città" spiega il leader in pectore del M5s. ...'E' innegabile il forte imbarazzo che una eventuale candidatura di Nicola Zingaretti per lediporterebbe nella neonata alleanza regionale'. Così le due assessore a 5s della giunta di ...Giuseppe Conte sta facendo le prove da leader del Movimento 5 Stelle, in attesa che si sblocchi la contesa partita con la piattaforma Rousseau, dando indicazioni sulle candidature ( e sull'alleanza co ...“Mi metto a disposizione di Roma, con umiltà e orgoglio. Partecipo alle primarie del 20 giugno. Costruiamo insieme il futuro della nostra città: io ci sono!”. Lo scrive su Twitter l’ex ministro dell’E ...