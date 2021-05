Comunali a Roma, Roberto Gualtieri si candida alle primarie del Pd: «Costruiamo insieme il futuro della nostra città» (Di domenica 9 maggio 2021) Nel giorno dell’endorsement di Giuseppe Conte per Virginia Raggi nella corsa per il Campidoglio («Tutto il M5s appoggia la sindaca uscente in maniera compatta e convinta»), si iniziano a sciogliere le prime riserve anche sul fronte del Partito Democratico. Il primo a scendere in campo nella corsa alle primarie per il Pd Romano è l’ex ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. «Mi metto a disposizione di Roma, con umiltà e orgoglio. Partecipo alle primarie del 20 giugno – ha detto l’ex ministro su Twitter annunciando la sua corsa alla candidatura per il Campidoglio -. Costruiamo insieme il futuro della nostra città: io ci sono!». Una ... Leggi su open.online (Di domenica 9 maggio 2021) Nel giorno dell’endorsement di Giuseppe Conte per Virginia Raggi nella corsa per il Campidoglio («Tutto il M5s appoggia la sindaca uscente in maniera compatta e convinta»), si iniziano a sciogliere le prime riserve anche sul fronte del Partito Democratico. Il primo a scendere in campo nella corsaper il Pdno è l’ex ministro dell’Economia,. «Mi metto a disposizione di, con umiltà e orgoglio. Partecipodel 20 giugno – ha detto l’ex ministro su Twitter annunciando la sua corsa allatura per il Campidoglio -.il: io ci sono!». Una ...

