Compleanno Lotito: «Amarezza per quanto successo ieri a Firenze» (Di domenica 9 maggio 2021) Claudio Lotito festeggia il suo 64esimo Compleanno con l’amaro in bocca dopo il ko con la Fiorentina: le sue dichiarazioni Claudio Lotito ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel in occasione del suo Compleanno. «Vivo questo Compleanno con Amarezza per quanto successo ieri a Firenze contro la Fiorentina ma con fiducia. In questo momento c’è bisogno di programmare la propria vita, anche con una prospettiva diversa, visto quello che sta accadendo nel mondo. Sono passati 17 anni da quando ho preso la Lazio, sembra una vita. Festeggiare un Compleanno significa rendersi conto che il tempo passa ma avere anche fiducia nel futuro, sia sul punto di vista della salute e cominciare a programmare gli ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 maggio 2021) Claudiofesteggia il suo 64esimocon l’amaro in bocca dopo il ko con la Fiorentina: le sue dichiarazioni Claudioha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel in occasione del suo. «Vivo questoconpercontro la Fiorentina ma con fiducia. In questo momento c’è bisogno di programmare la propria vita, anche con una prospettiva diversa, visto quello che sta accadendo nel mondo. Sono passati 17 anni da quando ho preso la Lazio, sembra una vita. Festeggiare unsignifica rendersi conto che il tempo passa ma avere anche fiducia nel futuro, sia sul punto di vista della salute e cominciare a programmare gli ...

