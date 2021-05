Come scegliere lo studio commercialista a Roma più adeguato alle proprie necessità (Di domenica 9 maggio 2021) Il commercialista è diventato, soprattutto negli ultimi anni, molto di più di un semplice contabile, trasformandosi in un vero e proprio punto di riferimento, in particolar modo quando rappresenta per l’imprenditore un interlocutore unico per tutte le questioni di natura fiscale, societaria e giuslavoristica. Pertanto, individuare lo studio commercialista a Roma al quale affidarsi è una scelta strategica fondamentale per ogni Azienda: ecco qualche consiglio per non commettere errori. Specializzazione settoriale Uno dei primi elementi da considerare quando si scegliere il commercialista a Roma al quale affidare la propria attività è l’ambito di specializzazione. Da questo punto di vista è preferibile dare fiducia a quelle realtà fortemente specializzate, in quanto la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 maggio 2021) Ilè diventato, soprattutto negli ultimi anni, molto di più di un semplice contabile, trasformandosi in un vero e proprio punto di riferimento, in particolar modo quando rappresenta per l’imprenditore un interlocutore unico per tutte le questioni di natura fiscale, societaria e giuslavoristica. Pertanto, individuare loal quale affidarsi è una scelta strategica fondamentale per ogni Azienda: ecco qualche consiglio per non commettere errori. Specializzazione settoriale Uno dei primi elementi da considerare quando siilal quale affidare la propria attività è l’ambito di specializzazione. Da questo punto di vista è preferibile dare fiducia a quelle realtà fortemente specializzate, in quanto la ...

