Come pulire le teglie del forno: i metodi naturali per togliere unto e incrostazioni (Di domenica 9 maggio 2021) Che si tratti di pane, sformati, patate, verdure o biscotti, le teglie da forno sono davvero indispensabili. Malgrado questo, però, sono uno degli strumenti più bistratati in cucina: spesso le utilizziamo per mesi senza un’adeguata pulizia, lasciandole incrostate o unte. In questo modo, però, la teglia si rovinerà facilmente, costringendovi a un nuovo acquisto. Ma Come fare allora a pulirla e sgrassarla con metodi casalinghi? Ecco alcuni trucchi che vi serviranno per pulire a fondo le teglie del forno, facendole durare a lungo. 1. Aceto e bicarbonato L’aceto e il bicarbonato di sodio, se mixati insieme, hanno un elevato potere sgrassante: servirà per togliere quello strato di unto che si è solidificato sul fondo della teglia. Per ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021) Che si tratti di pane, sformati, patate, verdure o biscotti, ledasono davvero indispensabili. Malgrado questo, però, sono uno degli strumenti più bistratati in cucina: spesso le utilizziamo per mesi senza un’adeguata pulizia, lasciandole incrostate o unte. In questo modo, però, la teglia si rovinerà facilmente, costringendovi a un nuovo acquisto. Mafare allora a pulirla e sgrassarla concasalinghi? Ecco alcuni trucchi che vi serviranno pera fondo ledel, facendole durare a lungo. 1. Aceto e bicarbonato L’aceto e il bicarbonato di sodio, se mixati insieme, hanno un elevato potere sgrassante: servirà perquello strato diche si è solidificato sul fondo della teglia. Per ...

