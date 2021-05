Clima | nel 2019 la Cina ha emesso più gas serra di tutti i Paesi OCSE

(Di domenica 9 maggio 2021) Sulla base delle stime preliminari dell’Istituto di ricerca Rhodium Group nelle emissioni globali di gashanno raggiunto 52 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente nel, un aumento dell’11,4% rispetto al passato decennio. Lada sola ha contribuito per oltre il 27% delle emissioni globali totali, superando di gran lunga gli Stati Uniti secondi (11%) e l’India terza che per la prima volta ha superato l’Ue, arrivando al 6,6% delle emissioni globali. Nel, le emissioni di gasdellahanno superato per la prima volta la soglia dei 14 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente, triplicando i livelli del 1990. Una crescita sostenuta che nell’ultimo decennio ha portato Pechino a superare le emissioni di gasprovenienti ...

Advertising

Inter : ?? | THROWBACK #InterFans, iniziamo ad entrare nel clima giusto in vista di #InterSampdoria... ?????? Ricordate tutte… - mistermeo : RT @Corriere: È scontro a tutto campo dopo le dichiarazioni del coordinatore azzurro nel clima di tensione sul ddl Zan - frafortwo : RT @Agenzia_Italia: Nel 2019 la Cina ha emesso più gas serra di tutti i Paesi industrializzati messi insieme - Paola63689975 : RT @MasterAb88: VIVA #Amici20 . Che caciara, che nel clima. - Valentina197000 : RT @Lanuovaecologia: -

Ultime Notizie dalla rete : Clima nel

Il tutto in unavvelenato dalle polemiche sui viaggi del senatore fiorentino in Medio Oriente. Dalle conferenze in Arabia Saudita al Gran Premio in Bahrain. Ogni cosa cuocecalderone dei ...Ancora oggi sento vibraremio cuore quel grido rivolto ai mafiosi con cui concluse la sua ... Le organizzazioni criminali per realizzare i loro progetti creano undi paura che sfrutta la ...