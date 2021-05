Circuito di Mugello, grave incidente: muore il pilota Stelvio Boaretto (Di domenica 9 maggio 2021) Domenica tragica sul Circuito di Mugello: è morto all’età di 59 anni il pilota Stelvio Boaretto, per lui non c’è stato nulla da fare. Un tragedia immane quella che ha colpito Stelvio Boaretto, motociclista di 59 anni, veterinario di professione, rimasta vittima di un gravissimo incidente sulla pista di Mugello durante la Coppa Italia di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 9 maggio 2021) Domenica tragica suldi: è morto all’età di 59 anni il, per lui non c’è stato nulla da fare. Un tragedia immane quella che ha colpito, motociclista di 59 anni, veterinario di professione, rimasta vittima di un gravissimosulla pista didurante la Coppa Italia di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

RaiNews : La vittima aveva 59 anni e partecipava al Trofeo italiano amatori, categoria 1000 Avanzata - DavidSorianoM : RT @gponedotcom: Tragico incidente al Mugello: ha perso la vita Stelvio Boaretto: Il 59enne era impegnato nella categoria 1000 Avanzata del… - infoitinterno : Incidente in pista durante una gara amatoriale al circuito del Mugello, morto un pilota 59enne - infoitinterno : Padova, incidente in pista al circuito del Mugello: morto il pilota Stelvio Boaretto - Giacinto_Bruno : RT @LaStampa: Incidente in pista durante una gara amatoriale al circuito del Mugello, morto un pilota 59enne -