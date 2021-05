Circuito di Mugello | grave incidente | muore il pilota Stelvio Boaretto

Advertising

RaiNews : La vittima aveva 59 anni e partecipava al Trofeo italiano amatori, categoria 1000 Avanzata - infoitinterno : Incidente in pista durante una gara amatoriale al circuito del Mugello, morto un pilota 59enne - infoitinterno : Incidente in pista, muore pilota nel circuito del Mugello - DavidSorianoM : RT @gponedotcom: Tragico incidente al Mugello: ha perso la vita Stelvio Boaretto: Il 59enne era impegnato nella categoria 1000 Avanzata del… - infoitinterno : Incidente in pista durante una gara amatoriale al circuito del Mugello, morto un pilota 59enne -

Ultime Notizie dalla rete : Circuito Mugello

Soccorso e rianimato in pista dallo staff medico del, il pilota è stato trasportato al Centro Medico deldove, per l'aggravarsi delle condizioni, nonostante un nuovo intervento dei ...Soccorso e rianimato in pista dallo staff medico del, il pilota è stato trasportato al Centro Medico deldove, per l'aggravarsi delle condizioni, nonostante un nuovo intervento dei ...Domenica tragica sul circuito di Mugello: è morto all'età di 59 anni il pilota Stelvio Boaretto, per lui non c'è stato nulla da fare.59 anni, di Padova, grande appassionato di sport motoristici, è deceduto in seguito a una caduta che ha coinvolto anche altri piloti durante una gara del Trofeo Italiano Amatori ...