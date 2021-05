Cinema: è morta Tawny Kitaen, la fidanzata di Tom Hanks nel film 'Bachelor Party' (Di domenica 9 maggio 2021) Los Angeles, 9 mag. -(Adnkronos) - L'attrice e modella statunitense Julie E. "Tawny" Kitaen, apparsa in diversi video musicali per il gruppo rock Whitesnake negli anni '80 e interprete di una ventina di film tra cui "Bachelor Party (Addio al celibato)", è morta nella sua casa di Newport Beach, in California. Aveva 59 anni. La causa del decesso, avvenuto nella mattina di venerdì 7 maggio, non è stata precisata, riferisce "Variety", che cita come fonte della notizia la polizia di Orange County. I suoi figli, Wynter e Raine, hanno rilasciato una dichiarazione la mattina di sabato 8 maggio tramite l'account Instagram della madre in cui si legge: "Abbiamo il cuore spezzato e rattristato per annunciare la morte di nostra madre. Ci manca e la amiamo e sappiamo che la sua eredità vivrà per ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Los Angeles, 9 mag. -(Adnkronos) - L'attrice e modella statunitense Julie E. ", apparsa in diversi video musicali per il gruppo rock Whitesnake negli anni '80 e interprete di una ventina ditra cui "(Addio al celibato)", ènella sua casa di Newport Beach, in California. Aveva 59 anni. La causa del decesso, avvenuto nella mattina di venerdì 7 maggio, non è stata precisata, riferisce "Variety", che cita come fonte della notizia la polizia di Orange County. I suoi figli, Wynter e Raine, hanno rilasciato una dichiarazione la mattina di sabato 8 maggio tramite l'account Instagram della madre in cui si legge: "Abbiamo il cuore spezzato e rattristato per annunciare la morte di nostra madre. Ci manca e la amiamo e sappiamo che la sua eredità vivrà per ...

SkyTG24 : E' morta Olimpia Dukakis, vinse l'Oscar nel 1987 con Moonstruck - repubblica : È morta Olympia Dukakis, premio Oscar per 'Stregata dalla luna' - TV7Benevento : Cinema: è morta Tawny Kitaen, la fidanzata di Tom Hanks nel film 'Bachelor Party' (2)... - TV7Benevento : Cinema: è morta Tawny Kitaen, la fidanzata di Tom Hanks nel film 'Bachelor Party'... - sfiorata82 : RT @comingsoonit: È morta, per cause ancora non note, #TawnyKitaen, stellina sexy degli anni Ottanta, attrice e modella nota per le sue app… -