Cinema | è morta Tawny Kitaen | la fidanzata di Tom Hanks nel film ‘Bachelor Party’

(Di domenica 9 maggio 2021) Los Angeles, 9 mag. -(Adnkronos) – L'attrice e modella statunitense Julie E. ", apparsa in diversi video musicali per il gruppo rock Whitesnake negli anni '80 e interprete di una ventina ditra cui "Bachelor Party (Addio al celibato)", ènella sua casa di Newport Beach, in California. Aveva 59 anni. La causa del decesso, avvenuto nella mattina di venerdì 7 maggio, non è stata precisata, riferisce "Variety", che cita come fonte della notizia la polizia di Orange County. I suoi figli, Wynter e Raine, hanno rilasciato una dichiarazione la mattina di sabato 8 maggio tramite l'account Instagram della madre in cui si legge: "Abbiamo il cuore spezzato e rattristato per annunciare la morte di nostra madre. Ci manca e la amiamo e sappiamo che la sua eredità vivrà per sempre".