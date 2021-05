“Ci sposiamo”. C’è l’annuncio, la coppia di attori Italiani è pronta per il matrimonio (Di domenica 9 maggio 2021) La coppia di attori più innamorata che mai. Ormai sembra essere tutto pronto al grande passo. Pronti a proferire il fatidico ‘si’, l’attore protagonista di Un passo dal cielo non poteva che dare a tutti i fan il lieto annuncio. Lo ha fatto sulle pagine del settimanale Nuovo, dove ha confermato di vivere un momento pienamente felice insieme alla sua Cristina. I dettagli svelati sulla presunta data. Lei è Cristina D’Alberto, nota per il ruolo di Greta Fournier nella soap opera Un posto al sole, in onda su Rai 3, madre di Beatrice, nata dal 2017 e frutto dell’amore con il protagonista di Un passo dal cielo 6. Stiamo parlando di Daniele Liotti, che sul settimanale Nuovo ha confermato di essere pronto al fatidico ‘si’. Già sulle pagine di Vanity Fair aveva affermato: “Ci ho pensato più volte. Vorrei vedere Cristina con l’abito bianco, sarebbe ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 9 maggio 2021) Ladipiù innamorata che mai. Ormai sembra essere tutto pronto al grande passo. Pronti a proferire il fatidico ‘si’, l’attore protagonista di Un passo dal cielo non poteva che dare a tutti i fan il lieto annuncio. Lo ha fatto sulle pagine del settimanale Nuovo, dove ha confermato di vivere un momento pienamente felice insieme alla sua Cristina. I dettagli svelati sulla presunta data. Lei è Cristina D’Alberto, nota per il ruolo di Greta Fournier nella soap opera Un posto al sole, in onda su Rai 3, madre di Beatrice, nata dal 2017 e frutto dell’amore con il protagonista di Un passo dal cielo 6. Stiamo parlando di Daniele Liotti, che sul settimanale Nuovo ha confermato di essere pronto al fatidico ‘si’. Già sulle pagine di Vanity Fair aveva affermato: “Ci ho pensato più volte. Vorrei vedere Cristina con l’abito bianco, sarebbe ...

