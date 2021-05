Chiara Ferragni, l’annuncio dell’ex lascia senza parole: adesso lo fa anche lui (Di domenica 9 maggio 2021) Riccardo Pozzoli, ex fidanzato di Chiara Ferragni, ha fatto un annuncio speciale. Le sue parole hanno lasciato a bocca aperta: quello che gli succederà è incredibile. Riccardo Pozzoli, nato a… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021) Riccardo Pozzoli, ex fidanzato di, ha fatto un annuncio speciale. Le suehannoto a bocca aperta: quello che gli succederà è incredibile. Riccardo Pozzoli, nato a… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

MediasetTgcom24 : Chiara Ferragni, festa indimenticabile per i suoi 34 anni #ChiaraFerragni - HuffPostItalia : Chiara Ferragni: 'Super fiera di mio marito, col coraggio di andare contro tutti per dire cosa pensa' - fanpage : Chiara Ferragni esprime tutto il suo orgoglio per il marito #Fedez - coldblackarrow : RT @calumflawIess: L’acqua Evian che costa 8€ anche senza la collaborazione con Chiara Ferragni: ?????? - pazzeskami_lano : RT @socazzimieii: “Ma Tommaso di amici? Maria parliamone.” is the new “il cane di Chiara ferragni ha il papillon di Luis Vitton”. (IRONIA—>… -