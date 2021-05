Champions League, la finale potrebbe non essere a Istanbul: il motivo (Di domenica 9 maggio 2021) Champions League, la finale potrebbe non essere a Istanbul: si spinge per spostare l’evento a Wembley, visto il coinvolgimento di due squadre inglesi La finale di Champions League tra Chelsea e Manchester City potrebbe non disputarsi allo stadio Ataturk di Istanbul come programmato. L’incredibile notizia è arrivata venerdì sera dopo una riunione del governo inglese L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 9 maggio 2021), lanon: si spinge per spostare l’evento a Wembley, visto il coinvolgimento di due squadre inglesi Laditra Chelsea e Manchester Citynon disputarsi allo stadio Ataturk dicome programmato. L’incredibile notizia è arrivata venerdì sera dopo una riunione del governo inglese L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

GoalItalia : Tre Champions League ?? Un Mondiale ?? Sei Scudetti ???? @FBaresi compie 61 anni ?? Il miglior difensore italiano della… - AAlciato : Superlega: non è escluso che le eventuali sanzioni Uefa per Juventus, Real Madrid e Barcellona possano coinvolgere… - Eurosport_IT : CONEGLIANO TRA LE STELLE!!! ??????? Conegliano batte il Vakifbank Istanbul e si laurea Campione d'Europa per la prima… - scapuzzetta : @ZZiliani Ma io non sono così convinto che a beneficiare del posto vacante in champions o in Europa league saranno… - Profilo3Marco : RT @QuiMediaset_it: Alle 21 su #Canale5 torna la #ChampionsLeague: in esclusiva in chiaro, il ritorno della semifinale #ManchesterCityPSG c… -