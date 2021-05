Champions League 2020/2021, finale verso Wembley: annuncio Uefa atteso nelle prossime ore (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo le voci dei giorni scorsi, l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime ore. La finale della Champions League 2020/2021 in programma il 29 maggio prossimo tra Chelsea e Manchester City si disputerà con ogni probabilità nello stadio londinese di Wembley. Come riportato dal The Times, l’annuncio Uefa potrebbe arrivare davvero a breve dopo che lo stesso Governo inglese ha avanzato la propria candidatura in seguito al peggioramento del quadro Covid in Turchia dove si sarebbe dovuta svolgere inizialmente la finale. Resta anche da capire se, in caso di effettivo spostamento a Londra, la città di Istanbul vedrà ancora una volta “rinviato” di un anno l’appuntamento con la ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo le voci dei giorni scorsi, l’ufficiale potrebbe arrivareore. Ladellain programma il 29 maggio prossimo tra Chelsea e Manchester City si disputerà con ogni probabilità nello stadio londinese di. Come riportato dal The Times, l’potrebbe arrivare davvero a breve dopo che lo stesso Governo inglese ha avanzato la propria candidatura in seguito al peggioramento del quadro Covid in Turchia dove si sarebbe dovuta svolgere inizialmente la. Resta anche da capire se, in caso di effettivo spostamento a Londra, la città di Istanbul vedrà ancora una volta “rinviato” di un anno l’appuntamento con la ...

