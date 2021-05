Cessato allarme | il razzo cinese è precipitato sull' Oceano Indiano

Advertising

globalistIT : - Lostanca : @GianniSgobba1 @flaviafratello Cessato allarme. Il razzo ha preferito le Maldive. - Vdruz : Il razzo cinese è caduto nell’Oceano Indiano: cessato l’allarme - platanix1 : +++ATTENZIONE+++ CESSATO ALLARME: trattasi di #cazzocinese (non dovrebbe arrecare alcun danno????) #razzocinese… - bobinetv : Cessato lo stato di allarme per gli incendi boschivi #valledaosta #amministrazione - -

Ultime Notizie dalla rete : Cessato allarme

Dopo ore di grande attesa e ansia per lo schianto dei detriti, il secondo stadio del razzo cinese Lunga Marcia 5B è rientrato nell'atmosfera sull'Oceano Indiano, in un'area vicina alle isole Maldive. ...ROMA - E'l'per il razzo cinese che era stato lanciato per portare in orbita la stazione spaziale cinese ed il cui rientro incontrollato ha allertato anche l'Italia, tanto che per tutta la notte ...Scampato pericolo per l'Italia meridionale (anche la Sicilia era stata contemplata nel rischio seppur in maniera remota) ...Cessato allarme per il Molise e le regioni del centro Sud Italia. «Il secondo stadio del razzo cinese Lunga Marcia 5B è rientrato nell’atmosfera sull’Oceano Indiano, in un’area vicina alle isole Maldi ...