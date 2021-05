Cerignola: auto rubate e ridotte a scheletri e motori rinvenuti durante il controllo Carabinieri (Di domenica 9 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: Continuano i servizi ad alto impatto sul territorio di Cerignola, dove i Carabinieri della locale Compagnia in collaborazione con i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Puglia, che hanno perlustrato le vaste aree rurali della città per contrastare i reati predatori, e i Carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo di Vibo Valentia, che hanno monitorato i quartieri più sensibili della città. durante le attività di perlustrazione delle vastissime aree rurali della città, i Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, in località Lupara, hanno rinvenuto le scocche di due autovetture, completamente cannibalizzate, risultate rubate il giorno prima a Foggia e ad Orta Nova. ... Leggi su noinotizie (Di domenica 9 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai: Continuano i servizi ad alto impatto sul territorio di, dove idella locale Compagnia in collaborazione con i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Puglia, che hanno perlustrato le vaste aree rurali della città per contrastare i reati predatori, e idella Compagnia di Intervento Operativo di Vibo Valentia, che hanno monitorato i quartieri più sensibili della città.le attività di perlustrazione delle vastissime aree rurali della città, idello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, in località Lupara, hanno rinvenuto le scocche di duevetture, completamente cannibalizzate, risultateil giorno prima a Foggia e ad Orta Nova. ...

