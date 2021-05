Carenza di vaccini in Campania, domani chiusi tutti gli hub dell’Asl Napoli 2 Nord (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L‘Asl Napoli 2 Nord non aprirà alcuni dei propri 18 centri vaccinali domani e martedì, a causa della mancanza di vaccini che si sta registrando in queste ore. Nelle farmacie dell’Azienda Sanitaria, infatti, risultano esaurite le scorte del vaccino Pfizer e del Johnson e Johnson mentre vi è ancora un limitato stock di AstraZeneca. Le poche disponibilità del Moderna, invece, sono riservate alle vaccinazioni domiciliari. È prevista solo nella giornata di mercoledì una nuova consegna di Pfizer, utile a far ripartire a pieno ritmo la campagna. Le sedi vaccinali che ancora hanno scorte di vaccini comunicheranno direttamente ai cittadini gli appuntamenti, in base alla disponibilità. Negli ultimi tre giorni l’Azienda ha somministrato circa 30.000 dosi ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– L‘Aslnon aprirà alcuni dei propri 18 centri vaccinalie martedì, a causa della mancanza diche si sta registrando in queste ore. Nelle farmacie dell’Azienda Sanitaria, infatti, risultano esaurite le scorte del vaccino Pfizer e del Johnson e Johnson mentre vi è ancora un limitato stock di AstraZeneca. Le poche disponibilità del Moderna, invece, sono riservate alle vaccinazioni domiciliari. È prevista solo nella giornata di mercoledì una nuova consegna di Pfizer, utile a far ripartire a pieno ritmo la campagna. Le sedi vaccinali che ancora hanno scorte dicomunicheranno direttamente ai cittadini gli appuntamenti, in base alla disponibilità. Negli ultimi tre giorni l’Azienda ha somministrato circa 30.000 dosi ...

Advertising

anteprima24 : ** Carenza di #Vaccini in Campania, domani chiusi tutti gli hub dell'Asl #Napoli 2 Nord ** - matteo_turri : @AldTar se in Campania sono state aperte le prenotazioni per i diciottenni significa che non c'è carenza di vaccini… - MattiaGallo17 : RT @GiovaQuez: De Luca: 'Con questo ritmo arriviamo ad immunizzare la popolazione in 7-10 mesi. C'è carenza di vaccini. Noi abbiamo contrat… - matteo_turri : ma è lo stesso De Luca che ha 150 mila dosi di AZ in frigo a parlare di carenza di vaccini?!… - GiovaQuez : De Luca: 'Con questo ritmo arriviamo ad immunizzare la popolazione in 7-10 mesi. C'è carenza di vaccini. Noi abbiam… -