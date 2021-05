Capriola M5s sul Ponte, Greco strapazza Storari (che scarica su Davigo), il lavorìo di Veltroni per il Quirinale (Di domenica 9 maggio 2021) Non solo Amara, Greco, Storari, Davigo, Veltroni e Draghi. Fatti, nomi, numeri, curiosità e polemiche. Pillole di rassegna stampa nei tweet di Michele Arnese, direttore di Start LA Capriola DEI 5 STELLE SUL Ponte Cancelleri (M5s): “Ponte sullo Stretto pronto in 10 anni, simbolo della ripartenza”. Il viceministro 5 Stelle alle Infrastrutture: «Sarà a tre campate e ci passerà la ferrovia. Progetto nazionale che riguarda tutta Italia: saremo il collegamento tra Europa e Africa». (La Stampa) — Michele Arnese (@Michele Arnese) May 9, 2021 LE MIRE COLLINARI DI Veltroni “Veltroni si fa profeta dell’ovvio per scommettere sul Quirinale. Analisi di un’instancabile strategia mediatica”. (Giorgio Meletti, Domani) — ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021) Non solo Amara,e Draghi. Fatti, nomi, numeri, curiosità e polemiche. Pillole di rassegna stampa nei tweet di Michele Arnese, direttore di Start LADEI 5 STELLE SULCancelleri (M5s): “sullo Stretto pronto in 10 anni, simbolo della ripartenza”. Il viceministro 5 Stelle alle Infrastrutture: «Sarà a tre campate e ci passerà la ferrovia. Progetto nazionale che riguarda tutta Italia: saremo il collegamento tra Europa e Africa». (La Stampa) — Michele Arnese (@Michele Arnese) May 9, 2021 LE MIRE COLLINARI DIsi fa profeta dell’ovvio per scommettere sul. Analisi di un’instancabile strategia mediatica”. (Giorgio Meletti, Domani) — ...

Ultime Notizie dalla rete : Capriola M5s Travaglio smemorato nasconde il condannato Grillo E già questa doppia capriola carpiata era apparsa imbarazzante se non sospetta. Ma l'acme del ... Perché deve sapere che all'attuale governo partecipa anche un altro partito, il M5S, fondato ...

L'URLO DEI MOLISANI: SFIDUCIATE TOMA. Dopo la repentina, grottesca e imbarazzante capriola dell'ex leghista Filomena Calenda - che ha ...tutti i molisani - in calce alla mozione sono rimaste dieci firme e precisamente sei del M5S, due del ...

Capriola M5s sul Ponte, Greco strapazza Storari (che scarica su Davigo), il lavorìo di Veltroni per il Quirinale Startmag Web magazine Pd e M5S abbassano le pretese: «Alleanze solo ai ballottaggi» L’obiettivo di Pd e M5S per le prossime amministrative diventa meno ambizioso. Di fronte a difficoltà pregresse e anni di contese sui territori, i due leader fanno un passi indietro, prendono atto del ...

Travaglio smemorato nasconde il condannato Grillo Il direttore del Fatto all'attacco di Forza Italia, Lega e Italia Viva. Ma si scorda il suo neontato "garantismo" e la sentenza su Grillo ...

E già questa doppiacarpiata era apparsa imbarazzante se non sospetta. Ma l'acme del ... Perché deve sapere che all'attuale governo partecipa anche un altro partito, il, fondato ...Dopo la repentina, grottesca e imbarazzantedell'ex leghista Filomena Calenda - che ha ...tutti i molisani - in calce alla mozione sono rimaste dieci firme e precisamente sei del, due del ...L’obiettivo di Pd e M5S per le prossime amministrative diventa meno ambizioso. Di fronte a difficoltà pregresse e anni di contese sui territori, i due leader fanno un passi indietro, prendono atto del ...Il direttore del Fatto all'attacco di Forza Italia, Lega e Italia Viva. Ma si scorda il suo neontato "garantismo" e la sentenza su Grillo ...