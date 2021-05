Can Yaman, che lavoro per il sex symbol: cosa fa dietro le quinte del set (Di domenica 9 maggio 2021) Can Yaman è tornato su Instagram e oggi ha svelato ai suoi fan come si sta preparando a interpretare Sandokan, la serie che girerà con Luca Argentero Can Yaman è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 9 maggio 2021) Canè tornato su Instagram e oggi ha svelato ai suoi fan come si sta preparando a interpretare Sandokan, la serie che girerà con Luca Argentero Canè… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

MediasetPlay : Da Can Yaman a Özge Gürel, chi sono gli interpreti della nuova serie tv turca di #Canale5 che sarà disponibile anch… - LaStampa : Can Yaman e la Giornata Mondiale dell’igiene delle mani: “Un piccolo gesto per salvare una vita” - Striscia : 'Sono scatti di dicembre, ero single. Sto ancora con Can Yaman'. Settimo Tapiro d'oro per @DilettaLeotta dopo le f… - Jaki1811 : RT @CanyamanLe: #Repost @361magazine ... Can Yaman e la preparazione minuziosa per interpretare Sandokan Ecco il Link ???????? https://t.… - IA2kfWa0DCDJ5Nv : RT @CanyamanIt: CAN YAMAN E LA PREPARAZIONE MINUZIOSA PER INTERPRETARE SANDOKAN 09 MAGGIO 21 / SCRITTO DA: SANDY SCIUTO SU INSTAGRAM, CAN Y… -