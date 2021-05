Calenda e la corsa al Campidoglio: «Siamo alla fine delle pantomime» (Di domenica 9 maggio 2021) «Mi pare di capire che Siamo alla fine di alcune pantomime: 1) Zingaretti che dice che non sarebbe serio candidarsi mentre gestisce una regione durante una pandemia con la stessa veemenza con cui dichiarava “mai con M5s, ci sono solo le elezioni”; 2) le primarie intoccabili, che verranno spostate a uso e consumo del Candidato; 3) l’alleanza con M5s. Dopo 18 mesi di incensamento di Conte, Zingaretti se lo troverà contro alle elezioni. E dovrà anche regalargli la Regione Lazio. Tutto bene: coerenza, serietà, schiena dritta. Aggiungerei la discontinuità e la linea riformista del tandem Letta/Boccia. O Boccia/Letta. A seconda della prospettiva». Così Carlo Calenda, leader di Azione e candidato a sindaco di Roma, nel week end decisivo per il puzzle delle amministrative e per ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021) «Mi pare di capire chedi alcune: 1) Zingaretti che dice che non sarebbe serio candidarsi mentre gestisce una regione durante una pandemia con la stessa veemenza con cui dichiarava “mai con M5s, ci sono solo le elezioni”; 2) le primarie intoccabili, che verranno spostate a uso e consumo del Candidato; 3) l’alleanza con M5s. Dopo 18 mesi di incensamento di Conte, Zingaretti se lo troverà contro alle elezioni. E dovrà anche regalargli la Regione Lazio. Tutto bene: coerenza, serietà, schiena dritta. Aggiungerei la discontinuità e la linea riformista del tandem Letta/Boccia. O Boccia/Letta. A seconda della prospettiva». Così Carlo, leader di Azione e candidato a sindaco di Roma, nel week end decisivo per il puzzleamministrative e per ...

sciltian : Grande @carlocalenda che ha preso atto di quanto sia deleterio il #PDRoma. Attendo che anche @giocaudo ne prenda at… - rep_roma : Corsa al Campidoglio, Calenda: 'Siamo alla fine delle pantomime' [aggiornamento delle 11:13] - gabrilampu : @PieroSansonetti Che delusione Sansonetti che per Roma, invece di simpatizzare per la corsa a sindaco di Calenda, s… - BimbiMeb : @zicolo66 No dai, mi ritirerò dalla corsa e darò il mio sostegno a Calenda - seneca1900 : @MatteoRichetti Ma lo sa Calenda che hai scritto ? Cancella di corsa, è impegnato a sballare i banchetti e cazzia… -