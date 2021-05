Calciomercato Serie C, Virtus Francavilla: Taurino nuovo tecnico (Di domenica 9 maggio 2021) Francavilla FONTANA - Tramite una nota apparsa sul proprio sito, la Virtus Francavilla ha resto noto "di aver trovato l'accordo, in data odierna, con mister Roberto Taurino che assumerà l'incarico di ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 9 maggio 2021)FONTANA - Tramite una nota apparsa sul proprio sito, laha resto noto "di aver trovato l'accordo, in data odierna, con mister Robertoche assumerà l'incarico di ...

Advertising

sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Virtus Francavilla: Taurino nuovo tecnico: La società ha ufficializzato il nome del prossimo… - sportli26181512 : Serie B, tutto da decidere: promozione in A, playoff e playout, ecco quello che c’è da sapere sull’ultima giornata:… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #SerieB, tutto da decidere: promozione in A, #playoff e #playout, ecco quello che c’è da sapere sull’ultima giornata https://… - cmdotcom : #SerieB, tutto da decidere: promozione in A, #playoff e #playout, ecco quello che c’è da sapere sull’ultima giornat… - gilnar76 : Risultati e classifica Serie A ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -