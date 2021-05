Calciomercato Inter | Conte vuole portare in nerazzurro un vecchio pupillo

Advertising

SkySport : Mourinho: 'Legame speciale con l'Inter ma allenerei una rivale in Italia' - fcin1908it : Gds – Serve poco per migliorare l’Inter. Handanovic nota stonata. De Paul… - Inter_Rompi : RT @persemprecalcio: ?? Il #PSG è pronto a una nuova clamorosa svolta in panchina. Dopo #Ancelotti, alla guida dei parigini potrebbe tornar… - calciomercatoit : ??#Inter - malumore sui bonus scudetto, #Marotta però rassicura ??Intanto #Suning è a caccia di sponsor - FlashScoreIT : ?? IL ROMPIPALLONE di Gene ?? #Gazzetta #News #FlashScoreIT #GazzettaDelloSport #Sport #SerieA #SerieATIM #Conte… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Calcio News 24

I tiri per parte sono gli stessi (14 a 14, di cui 7 in porta per l', 3 per i doriani), possesso simile, più palle perse per gli uomini di Ranieri rispetto ai giocatori di Conte, ma il numero ...Commenta per primo Sei gol all'Ascoli e la Sampdoria Primavera per la prima volta in stagione si porta in vetta solitaria alla classifica mettendosi alle spalle, Roma e Juventus. Un gara per molti versi senza storia, dominata dai doriani, che ha messo però in mostra ancora una volta l'immenso lavoro che sta portando avanti Felice Tufano con un gruppo di ...Nella 14ª giornata del Girone A dei Gironi Eliminatori del Campionato Nazionale Under 18 Serie A e B 2020/2021 la Roma affronta l'Inter ...di Andrea Oldani. 09/05/2021 - Alcune notizie con il resoconto, fornito dalla questura di Milano, della partita di calcio Inter Sampdoria di sabato ...