Calciomercato | Belotti verso l’addio al Torino C’è anche il Napoli su di lui

(Di domenica 9 maggio 2021)la cessione, ilè vigile Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Andreaa fine stagione potrebbe dire addio al. Con … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

LAROMA24 : Calciomercato Roma: Belotti la prima richiesta di Mourinho #AsRoma - MomentiCalcio : Calciomercato, Belotti non rinnoverà con il Torino: Josè Mourinho pronto a rilanciarlo nella Roma? - infoitsport : Calciomercato, anche con Mourinho resta viva l’idea Belotti - romaforever_it : Calciomercato Roma, Mourinho vuole Belotti: ecco la strategia. Per il centrocampo Matic - romanewseu : #Calciomercato, anche con #Mourinho resta viva l’idea #Belotti ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Belotti

TORINO (3 - 5 - 2) : Sirigu; Buongiorno, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Zaza,. PARMA - ATALANTA (15.00, Sky Sport 202 e 252) PARMA (4 - 3 - 3) : Sepe; Busi, ...Rinnovo dopo le sirene di Barça e Real2020 - 2021 Effetto - Mourinho: la Roma è su6 ORE FA Si tratta di un anno in meno rispetto a quanto trapelato nei giorni scorsi, ma è ...L'attaccante del Torino, Andrea Belotti, potrebbe lasciare i granata al termine della stagione. Sul centravanti c'è anche il Napoli.Enrico Albrigi è stato intervistato in esclusiva per TorinoGranata.it. Albrigi è direttore tecnico del settore giovanile dell’A.P.D. Pecetto calcio, ma da calciatore ha ...