Calcio, Serie A 2021: Atalanta a valanga sul Parma, al Cagliari la sfida salvezza contro il Benevento (Di domenica 9 maggio 2021) Nuova domenica di partite nella Serie A di Calcio 2021, che ha visto disputarsi nel pomeriggio ben quattro partite, iniziando dalle ore 12.30, e dal successo del Sassuolo sul campo del Genoa. A sbloccare il punteggio è stato dunque il giovanissimo Giacomo Raspadori, al 14?, mentre il raddoppio di è concretizzato al 66?, ad opera di Domenico Berardi. Nel mezzo, un gol annullato a Miha Zajc, prima della rete di Davide Zappacosta, per il 2-1 finale. L'Atalanta può invece continuare a sognare il secondo posto in campionato. Un'autentica goleada quella dei bergamaschi contro il già retrocesso Parma, iniziata già al 12? dal gol di Ruslan Malinovsky, che ha chiuso il primo tempo. Nella ripresa Matteo Pessina ha incrementato il distacco, prima degli ultimi quindici minuti, in cui è successo di ...

