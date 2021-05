Calcio Napoli | tifosi al ritiro di Dimaro solo con il Green Pass Dal 15 al 25 luglio la preparazione precampionato

(Di domenica 9 maggio 2021) Ilannuncia che dal 15 al 25svolgerà laFolgarida. Per il decimo anno (record tra le squadre di Serie A italiane) si ripeterà in Val di Sole l’appuntamento che segna l’inizio della nuova stagione calcistica ma anche dei sogni e delle speranze di migliaia dipartenopei che dal 2011 ogni estate affollano uno degli angoli più affascinanti del Trentino. Saranno undici giorni di lavoro per la squadra ma anche di spensierata vacanza per iin un ambiente piacevole e naturale, che offre ideali occasioni di rigenerazione fisica e di relax. A comunicare ufficialmente le date del nuovosono il presidente Aurelio De Laurentiis, l’assessore al Turismo e Sport del Trentino Roberto Failoni, il ...

, 9 maggio 2021 - Ilandrà in ritiro per svolgere la preparazione precampionato dal 15 al 25 luglio, a Dimaro Folgarida. Un record per le squadre di Serie A , dal momento che la società partenopea tornerà nella ...A comunicare ufficialmente le date del nuovo ritiro sono il presidente de SSCAurelio De Laurentiis , l'assessore al Turismo e Sport del Trentino Roberto Failoni , il presidente dell'Apt Val ...